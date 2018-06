Rafa Domínguez, elixido por aclamación novo presidente do PP de Pontevedra

Congreso local do Partido Popular de Pontevedra en Afundación © PP de Pontevedra Congreso local do Partido Popular de Pontevedra en Afundación © PPdeG Congreso local do Partido Popular de Pontevedra en Afundación © PontevedraViva Congreso local do Partido Popular de Pontevedra en Afundación © PontevedraViva Congreso local do Partido Popular de Pontevedra en Afundación © PontevedraViva

"Vin para tirar a porta abaixo cara a facerme coa Alcaldía de Pontevedra". Toda unha declaración de intencións coa que Rafa Domínguez terminaba este sábado o seu primeiro discurso tras ser elixido novo presidente local do PP. Os asistentes ao XXII Congreso local do Partido Popular de Pontevedra celebrado na sede de Afundación elixírono por aclamación, unha posibilidade recollida nos estatutos da agrupación cando tan só existe un candidato, como é o caso.

Domínguez estivo arroupado polo presidente saínte, Jacobo Moreira, a quen agradeceu todo o traballo realizado, e tamén por unha ampla representación da anterior executiva e por cargos do partido como o presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijoo; o presidente provincial, Alfonso Rueda; o secretario xeral galego, Miguel Tellado; e a deputada por Pontevedra e terceira autoridade do Estado, a presidenta do Congreso, Ana Pastor.

Tanto no seu discurso como candidato como na súa primeira intervención como presidente Domínguez deixou claro que a súa intención é presidir o partido, pero tamén ser candidato do PP nas próximas eleccións municipais de maio de 2019, por iso é polo que esa cita coas urnas estivese moi presente en todo momento.

Rafael Domínguez recoñeceu que un das motivacións para dar o paso adiante e presentarse foi o seu fillo, presente no acto xunto á súa esposa e ao que dixo que "se fago isto é para que un día poidas traballar en Pontevedra e non teñas que irte fóra". E é que a falta de oportunidades laborais do municipio é unha das principais críticas que fai o xa novo líder 'popular' ao actual grupo de goberno e o seu alcalde, o nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores.

"Lores converteu a Pontevedra en cidade hostil ás empresas", criticou. E, como parte da súa declaración de intencións, asegurou que "eu xamais presumirei de non coller o teléfono a empresarios que queren asentarse en Pontevedra". Todo o contrario, asegurou que sairá a buscar empresas que queiran instalarse no municipio.

O líder dos 'populares' pontevedreses rodeouse dunha executiva local con 11 mulleres e sete homes na que están representadas tanto a cidade como as parroquias e diferentes sectores económicos, así como parados e xubilados. Axudados de todos eles, conformará un programa para presentarse á Alcaldía no que está "convencido de que vou facer do PP de Pontevedra un partido moito máis forte" e no que se compremete, se chega o momento, a "ser o alcalde de toda Pontevedra, sen distinción entre o centro e as parroquias".

"Eu son moi moi do PP e moi moi de Pontevedra. A ecuación facía inevitable acabar aquí", sinalou Domínguez, que destacou que a súa profesión, a medicina, e a política teñen "moito en común". Ambas son actividades que "teñen como obxectivo o servizo aos demais". E así se expón esta nova etapa á fronte do PP, como unha nova etapa "ao servizo dos cidadáns de Pontevedra".

O luns reunirá á súa executiva para empezar a traballar, pois anuncia xa que "se acabou o tempo dos queixumes, do derrotismo, Saímos a gañar". Desvelou, ademais, que a súa primeira medida será presentar nese primeira reunión un novo código ético innovador para aplicar á agrupación local e que, desta forma, non haxa oco a unha das grandes secuelas do partido noutras partes do territorio, a corrupción.

Domínguez contrapuxo o seu perfil ao do Lores, ambos os dous médicos de profesión, pero con dúas décadas de diferenza na idade. O actual alcalde presentouse por primeira vez cando tiña 42 anos, a súa idade na actualidade e ten agora "a mesma idade que tiña Fraga cando el dicía que non podía presentarse por vello".

Durante o acto proxectouse un vídeo promocional no que Rafa Domínguez preséntase a si mesmo e o seu proxecto e outro de resumo dos catro anos que estivo Jacobo Moreira á fronte do partido, entre xullo de 2014 e esta sábado. Aquí pode consultarse o vídeo.