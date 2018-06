VÍDEO.- Núñez Feijóo e Ana Pastor avalarán a Rafa Domínguez no 12 Congreso Local do PP

Rafa Domínguez preséntase como único candidato a ocupar a presidencia do PP local no Congreso deste sábado 30 de maio

Visita de Alberto Núñez Feijóo a Pontevedra © Cristina Saiz Rafael Domínguez, concelleiro do PP © Gabriela Varela Asorey

O presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, confirmou a súa presenza no acto de celebración do duodécimo Congreso Local dos populares en Pontevedra. Será este sábado 30 de xuño na sede de Afundación e xunto ao presidente popular asistirán o presidente provincial, Alfonso Rueda, o secretario autonómico, Miguel Tellado e a presidenta do Parlamento estatal, Ana Pastor.

No acto, Rafa Domínguez erixirase como presidente da Xunta Local do PP de Pontevedra, ao ser o único candidato ao cargo no que substitúe a Jacobo Moreira. Está previsto que se proxecte un vídeo no que Domínguez presentará as súas propostas para o futuro tanto da agrupación política no ámbito pontevedrés como para todo o municipio, para as eleccións municipais que se celebrarán en 2019.

Os populares iniciarán previamente unha campaña a través das redes sociais cunha versión reducida do vídeo e o hashtag #EfectoRafa.