Animan a Lores a imitar o futuro do coso de Póvoa de Varzim

A plataforma Galicia, Mellor Sen Touradas animou ao Concello de Pontevedra e ao seu rexedor, Miguel Anxo Fernández Lores, a tomar nota do anuncio que o seu homólogo de Póvoa de Varzim realizou esta semana respecto diso do futuro da súa praza de touros.

A cidade lusa, situada a pouco máis de 150 quilómetros da Boa Vila, anunciou un futuro radicalmente diferente para o coso taurino, o cal recibirá un importante investimento para converterse nun recinto multiusos que poderá acoller todo tipo de actividades musicais, deportivas ou empresariais.

Está previsto que as obras comecen en 2019 e esténdanse durante un período de seis anos, no cal o recinto taurino será completamente cuberto, unha idea que Galicia, Mellor Sen Touradas suxeriu en non poucas ocasións para o equipamento pontevedrés, como exemplo dun futuro diferente para este edificio.

A diferenza do coso de San Roque o de Póvoa de Varzim é de titularidade municipal.

Os abolicionistas sinalaron tamén outros exemplos como a antiga praza de Viana do Castelo, tamén en Portugal, e que se remocicará como equipamento deportivo ou o histórico coso de Évora, onde as obras convertérono nun hotel con pegada ecolóxica mínima.

Pontevedra, a xuízo da plataforma, "debe asumir que as corridas de touros non van seguir eternamente e que a maior parte da cidadanía cuestiona que os malos tratos animais forme parte das festas locais". Ademais, apuntan que o acordo de aluguer que o goberno local mantén cos promotores taurinos é "dificilmente xustificable desde unha política pública, a teor da infrautilización da que fai gala o Concello".

Lembran que o Parlamento de Galicia recibiu unha proposición popular para abordar a titularidade da praza de touros, a única da comunidade, e onde os abolicionistas propoñen estudar un procedemento de expropiación e unha xestión mixta entre varias administracións públicas.