Fernández Lores: "En tres ou cinco anos vaise pegar un avance bestial tanto ó saneamento como ó subministro deste municipio"

Durante os próximos 20 anos, ata o 2038, a empresa Viaqua seguirá xestionando o servizo de auga e saneamento do municipio de Pontevedra. Ademais de presentar a documentación requirida no prego das cláusulas administrativas a empresa adxudicataria ten que abonar a garantía estipulada de 5,8 millóns de euros, ao redor dun 10% do investimento comprometido no próximos tres anos que alcanza os 58.231.000 euros en investimentos. A esa cifra débense engadir os 7,8 millóns máis do canon que debe abonar nos seis primeiros anos.

Fronte ás críticas dos grupos municipais do Partido Socialista e Marea pola oportunidade perdida de municipalizar este servizo o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores asegura que a a xestión directa da auga "sería máis cara" para as arcas municipais.

Segundo Lores a xestión por parte do concello deste servizo "obrigaría a crear unha empresa mixta, contratar aos traballadores, executar un elevado investimento en material e para iso, pedir un crédito".

O rexedor xustificou que o goberno local do BNG actuou "buscando o mellor para o cidadán e rendibilizando o diñeiro público".

"É absolutamente espectacular" afirma o alcalde respecto dos 25,6 millóns de euros que Viaqua investirá no saneamento en doce parroquias, e aos 30,2 millóns que destinará á rede de auga noutras seis, sen esquecer os 2,4 millóns máis noutras obras, entre elas o abastecemento ao futuro Gran Montecelo. "En tres ou cinco anos vaise pegar un avance bestial tanto ó saneamento como ó subministro deste municipio", engadiu.

"É a mellor oferta económica e a mellor oferta técnica", defende Lores.

O alcalde da Boa Vila tamén apunta que o servizo da auga en Pontevedra é un dos máis baratos por habitante das cidades galegas.