A pontevedresa Xiana Méndez, nova secretaria de Estado de Comercio

O Consello de Ministros nomeou este venres á pontevedresa Xiana Méndez Bértolo como nova secretaria de Estado de Comercio, a proposta da ministra de Industria, Comercio e Turismo, Reyes Maroto.

Nada en Pontevedra en 1977, Xiana Méndez era actualmente a conselleira económica e comercial da Embaixada de España en Quito (Ecuador).

Licenciada en Dereito e en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade Pontificia Comillas, en 2004 ingresou no Corpo Superior de Técnicos Comerciais e Economistas do Estado.

Iniciou a súa carreira profesional ese mesmo ano no servizo de Defensa da Competencia do Ministerio de Economía e entre 2013 e 2015 desempeñou diferentes postos na Dirección Xeral de Política Económica do ministerio, especializándose nos sectores de transporte e infraestruturas e crédito oficial.