Os socialistas denuncian que as ratas seguen a proliferar en Campolongo

O grupo municipal do PSOE acaba de rexistrar unha solicitude instando ao Concello de Pontevedra a que ordene con carácter inmediato unha "campaña de choque que faga fronte á proliferación de ratas na cidade".

"Ou a empresa non cumpre ou no se están acadando os resultados porque a situación segue a ser escandalosa" indicou o portavoz municipal Tino Fernández

Os socialistas fan referencia especial ao barrio de Campolongo onde "a presencia dos roedores é visible a calquera hora do día" e sinalan nomeadamente o cauce dos Gafos e as fincas cercanas "algunhas son un auténtico paraíso para estes animais dado o seu estado de abandono" afirman.

O actual prego de condicións e contrato administrativo que regula a xestión indirecta do servizo de recollida do lixo, establece que a empresa concesionaria está obrigada a realizar de forma periódica, cada tres meses, campañas de desratización.

Os concelleiros do PSdeG lembran ao goberno local que ten a responsabilidade de vixiar que as empresas concesionarias cumpran os seus compromisos.

"Non podemos estar vendendo o modelo de cidade se no mesmo centro hai auténticas colonias de ratas campando as súas anchas. Pasou non fai moito en outro punto da cidade e agora esta a pasar en Campolongo. O señor Alcalde ten que ser sensible a esto y actuar de inmediato" engadiu Tino Fernández.

Os socialistas levarán á próxima Comisión Informativa esta situación.