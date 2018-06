O BNG leva ao Parlamento galego a anulación da prórroga de ENCE e a denegación da planta de biomasa

O deputado nacionalista Luís Bará rexistrou este xoves unha batería de iniciativas parlamentarias en relación coa prórroga de ENCE e coa modificación do Proxecto sectorial para dar vía libre á planta de biomasa.

A proposición de lei presentada polo BNG propón que o parlamento galego inste á Xunta a demandar do goberno do Estado a anulación da prórroga de ENCE antes do 28 de xullo de 2018 (data de caducidade prevista na lei de Costas) para evitar posibles indemnizacións por lucro cesante.

Por outra parte, a proposta nacionalista tamén inclúe a denegación da autorización para a planta de biomasa.

Neste caso entre as razóns esgrimidas polo Bloque destacan dúas: por ir en contra das determinacións das Directrices de Ordenación do Territorio e do Plan de Ordenación do Litoral e polo "fortísimo impacto que tería a instalación tanto na contorna como polas súas consecuencias negativas nos montes e na biodiversidade".