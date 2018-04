Malestar con Luís Rei por afirmar que se ocultan "positivos por alcoholemia" de concelleiros

As augas baixan revoltas na corporación municipal de Pontevedra. E todo parece intensificarse tras o pleno do pasado venres. Luís Rei afirmou, nunha das súas intervencións, que se ocultaron positivos por alcoholemia de concelleiros.

Iso si, fíxoo sen achegar proba algunha e sen sinalar a ninguén en concreto, o que xerou un profundo malestar entre os seus compañeiros de corporación.

O que dixo Luís Rei enmárcase dentro do enfado que provocou a información, desvelada por La Voz de Galicia, acerca dun incidente do ex coordinador de Marea, Xoán Hermida, coa Policía Local de Pontevedra.

Ambos mostraron o seu convencemento desta filtración á prensa procede do propio Concello. Así o reiterou Rei no último pleno, engadindo que se fixo "co único propósito" de atacar ao seu compañeiro de partido "por non ser adicto ao que poderíamos considerar o réxime aquí instaurado".

O líder de Marea Pontevedra non quedou aí. "Ao canalla que filtrou isto só lle preguntaría por que se lles aforrou aos cidadáns os positivos de alcoholemia de membros destacados desta corporación", dixo a continuación.

Estas palabras apenas tiveron eco nese momento. Só Carme da Silva, edil do BNG, pronunciouse respecto diso, afirmado que "aseguro que entre os membros do goberno local do BNG non atopará a ninguén que faga esas filtracións. Nunca as fixo e nunca as fará. Igual debería vostede mirar un pouco máis cerca e ver no seu propio entorno".

Ao seguinte do pleno, os populares mostraron o seu enfado por esta conduta xa que "ao non dar nomes nin mostrar probas do que dixo salpícanos a todos".

O propio portavoz do PP, Jacobo Moreira, recoñece que estas declaracións son "moi graves", polo que reclamou ao concelleiro de Marea que "se ten probas que as ensine" e, en caso contrario, "o que tería que facer é calar".

Desde o PSOE, Agustín Fernández entende que as afirmacións de Luís Rei "revisten gravidade en dobre sentido", por unha banda, porque "insinúa que un membro da corporación conducía baixo os efectos do alcol", e por outro porque a Policía Local "tapou ese feito" o que sería mesmo constitutivo de delito.

"A política non está para ese tipo de insinuacións. Se ten probas xa está tardando en exhibilas e se non as ten xa debería ter pedido desculpas públicas", engade o socialista.

A María Rey tampouco lle gustaron as insinuacións de Rei. Entende que estea "doído" polas filtracións que afectaron ao seu ex coordinador "pero fóiselle un pouco das mans".

"Sempre crin que os representantes políticos debemos de ser respectuosos e máis nun pleno", sinala a concelleira de Cidadáns, que asegura que "facer política é outra cousa".