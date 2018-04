Asaltan a Manuel Charlín e un dos seus fillos na súa casa de Vilanova

O histórico narcotraficante Manuel Charlín Gama, patriarca do can dos Charlines, e o seu fillo Melchor permanecen ingresados no Hospital do Salnés tras ser asaltados na súa casa de Vilanova de Arousa na mañá deste mércores.

O asalto produciuse sobre as 9.00 horas deste mércores. Segundo relataron Charlín e o seu fillo, dúas persoas chegaron á súa casa e agredíronos, causándolles lesións de diferentes consideración polas que tiveron que ser trasladados ao hospital.

Ao pai déronlle un golpe na cabeza e provocáronlle unha posible fractura de varias costelas mentres que o fillo presenta unha brecha na cabeza como consecuencia da agresión.

Os dous asaltantes ían encapuchados e tiñan acento suramericano. Tras a agresión, puideron fuxir nun vehículo que presumiblemente era un monovolume de cor negra.

A Garda Civil mantén aberta unha investigación para pescudar a identidade e paradoiro dos asaltantes e pediuse colaboración a outras Forzas de Seguridade para axudar a localizar o vehículo no que se deron á fuga.