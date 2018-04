Suspenden as manobras militares que se anunciaban coa imaxe de Millán Astray

A Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, organizadores das IV Manobras simuladas Millán Astray que se ían a celebrar en Barro a finais de abril, anunciou este xoves que as xornadas foron suspendidas "provisionalmente".

Esta decisión, sinalan desde este colectivo, débese ante a "artificial disputa política" na que se viron envolvidos por fins "meramente electoralistas".

Nun comunicado, a entidade de veteranos asegura estar "legalmente constituída" e sinala que os seus dirixentes optaron por aprazar a celebración destas xornadas "ata que amaine este incendio de intransixencia e descoñecemento histórico por parte dalgúns responsables políticos que xa están en campaña de axitación electoral".

Nos próximos días, advirten, "evidenciaremos todas as mentiras e erros cometidos por aqueles que desexaron converter unha simple reunión de veteranos lexionarios nunha tormenta de odio e sectarismo" e para iso, engaden, mostrarán "probas irrefutables".

Estas manobras, aclaran os organizadores, "estaban e están pensadas como un encontro de confraternización e irmandamento" e non como un acto de exaltación da figura de Millán Astray.

A súa presenza no cartel "é en recoñecemento da importancia que teñen nas nosas vidas como fundador da Lexión que é". Defenden ademais que este militar foi obxecto de "difamacións notoriamente inxustas".

Neste sentido, a Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios reivindica a figura do xeneral "como gloria galega e española" e puxo o acento no seu labor de escritor ou tradutor de libros, engadindo que "non foi xeral franquista, nin xeneral fascista".

Esta suspensión chega despois de que a Deputación de Pontevedra lles retirase o seu apoio e ameazase con adoptar medidas legais se non retiraban os carteis nos que aparecía o seu logotipo. Tamén o Concello de Barro advertiu que non contaban con autorización municipal e instou á Subdelegación do Goberno para tomar medidas para impedir a súa celebración.

As últimas en pronunciarse foron a deputada Alexandra Fernández e a senadora Vanessa Angustia, ambas as de En Marea, que esixiron ao Ministerio de Defensa que retirase a súa colaboración con estas xornadas militares.

Este evento, sinalaron as parlamentarias galegas, vulneran "por completo" a lei de memoria histórica, xa que supón un "ensalzamento" da ditadura franquista que homenaxea a un "militar golpista" e ten un "total perfil filofranquista".

"Resulta dificilmente asumible que nun estado democrático exista esta conivencia cunha ditadura que é impensable en calquera país europeo", denunciaron.