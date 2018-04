Sanxenxo solicita entrar no plan de transporte metropolitano da consellería de infraestruturas

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, mantivo este luns unha reunión coa conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, coa que, ademais doutros asuntos de interese para o municipio, abordou a posibilidade de que o concello se adhira ao Plan de Transporte Metropolitano.

Esta foi a petición expresa trasladada polo propio alcalde á conselleira, pois o goberno considera que a inclusión neste servizo beneficiará aos veciños que fagan uso del, xa que supoñerá un abaratamento do prezo do billete a calquera usuario e porque ofrecerá traxectos totalmente gratuítos para os mozos menores de 19 anos dentro termo municipal.

Durante o encontro, Telmo Martín, trasladou á titular da consellería a necesidade de formar parte deste plan, por dous motivos principais. O primeiro solucionar o problema de transporte nos IES do municipio e o segundo mellorar a comunicación de Sanxenxo coa capital da provincia, fomentando o uso do transporte público.

Pola súa banda a conselleira comprometeuse a analizar en profundidade esta posibilidade, no estudo definitivo sobre o Plan que se está realizando nestes momentos.

Ademais, o alcalde púxose en contacto co portavoz do BNG, despois de solicitarlles que retirasen unha moción sobre o tema no pasado pleno ordinario, co compromiso de reunirse nos próximos días para tratar este asunto en profundidade.