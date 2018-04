Frío primeiro encontro oficial entre Rajoy e Lores

Primeiro encontro oficial entre Mariano Rajoy e Fernández Lores © Mónica Patxot Primeiro encontro oficial entre Mariano Rajoy e Fernández Lores © Mónica Patxot

Este luns tivo lugar o primeiro encontro entre o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores e Mariano Rajoy, desde que este último é presidente do Goberno.

Aínda que Rajoy reivindícase como pontevedrés e visita con frecuencia a cidade nunca coincidira nun acto público co alcalde a pesar de que o rexedor lle convidou en varias ocasións para visitar oficialmente o Concello, pero non se produciu a visita. "O seu comportamento, desde o meu punto de vista, non é de recibo", comentou o alcalde.

"E incomprensible que un presidente que é dunha cidade non tivera un momento para chamar ao alcalde para decirlle: son o presidente do Goberno, necesitas algo? Estas cosillas que se din. Nunca me chamou, nunca me dixo nada. Todo foi unha contestación formal de que recibira a petición de visitar a cidade", queixouse Fernández Lores.

Tampouco axudou nesta relación que en febreiro de 2016 a corporación municipal declarase a Mariano Rajoy persoa non grata por prorrogar 60 anos máis a concesión para que a empresa Ence permaneza na Ría. E aínda que tiveron ocasión de verse as caras na inauguración do Sexto Edificio do Museo Provincial, nesa ocasión o alcalde non acudiu á cita.

Este luns, presidente e alcalde, coincidiron en Marcón nunha visita oficial de Rajoy ás obras de construción do primeiro tramo da futura autovía A-57. Saudáronse cun frío apertón de mans á chegada e intercambiaron unhas palabras na despedida. O presidente tratou de evitar a foto que lle pedían os reporteiros gráficos.

"Foi moi formal porque efectivamente, non hai relación", comentou Lores, "non houbo ese mínimo de feeling".

Visiblemente contrariado o alcalde reprochou que na visita oficial "do que menos se falou foi da A-57. Isto era unha precampaña non se sabe si electoral ou doutro tipo do PP". Ao seu xuízo foi un acto "moi partidario" no que só se expuxo "a súa visión" nunha "propaganda moi bucólica" á que Fernández Lores asistiu por educación e porque "a miña obriga é estar onde se está facendo algo pola cidade" a pesar de que "tivemos algunhas dubidas de vir ata aquí porque non hai comportamento leal por parte do presidente do Goberno con esta cidade".

"O único positivo de todo" resumiu o alcalde "foi a comunicación de que todo isto se vai facer con cargo aos Orzamentos do Estado, que me parece unha noticia interesante, sobre toso si se executa".

"O de non grato é un tema que o pode resolver facilmente, cando levante esa concesión de 60 anos de Ence", engadiu.