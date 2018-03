A concesión de Elnosa caducará en catro meses

Fábrica de Elnosa en Lourizán © Xunta

O vindeiro domingo 29 de xullo de 2018 caduca a actual concesión dos terreos de Elnosa en Lourizán sen que se coñeza avance algún sobre a solicitude de prórroga presentada pola empresa.

Creada en 1966 xunto con outros socios polo Grupo Ence, Electroquímica do Noroeste S.A. iniciou as súas actividades en 1968. No 2001, devandito Grupo vendeu a Quimigal (na actualidade CUF – Químicos Industriais) o 50% do capital de Elnosa e, no 2003, o 50% restante, co que CUF-Químicos Industriais dispón desde entón de todo o capital da clorera. A CUF (Companhia União Fabril) pertence ao Grupo José de Mello, un dos principais grupos privados de Portugal.

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, urxiu ao ministerio en varias ocasións para que resolva con celeridade a solicitude de prórroga presentada pola fábrica de Lourizán.

Sobre a mesa do departamento estatal do Ministerio de Medio Ambiente tamén se atopa pendente de resposta á sentenza ditada en xaneiro de 2014 pola Audiencia Nacional que ordena abrir un expediente de caducidade da concesión a Elnosa.

A Delegación pontevedresa de Costas recibiu o expediente de caducidade o pasado 27 de abril de 2017, e o prazo que ten para resolver é de 18 meses.