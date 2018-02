Alertan dos riscos na seguridade do Avelino Montero pola redución de persoal

A Federación de Traballadores de Seguridade Privada da Unión Sindical Obreira (FTSP-USO) alerta de que o novo concurso da Xunta para os servizos de vixilancia dos centros prestadores de servizos sociais, "poñen en risco a seguridade no centro de menores Avelino Montero".

Segundo este sindicato a nova licitación trae consigo unha redución de persoal no centro "inasumible para garantir a seguridade nas instalacións".

O 23 de febreiro publicáronse as condicións do concurso para aquelas empresas que queiran optar a estes servizos de seguridade privada en toda a comunidade autónoma de Galicia. Entre estes servizos atópase o centro de reeducación Avelino Montero e preséntase, como novidade no concurso, a redución do persoal do servizo de seguridade nun vixiante por quenda.

O secretario de Organización Estatal da FTSP-USO, Iván Blanco, explica de que modo esta redución afecta á prestación do servizo de seguridade.

Actualmente, o persoal do centro de menores Avelino Montero está formada por un vixiante masculino as 24 horas do día, dous vixiantes masculinos de 8.00 a 23.00 horas e unha vixiante feminina de 09.00 a 15.00 horas e de 16.00 a 22.00 horas.

Desde a dirección do sindicato presentarán alegacións á Consellería de Política Social para que se rectifiquen as condicións do prego e mantéñase o número de traballadores que existe actualmente no persoal do persoal de seguridade do centro de reeducación Avelino Montero.