Localizan unha muller inconsciente nun coche accidentado en Barro

Unha muller tivo que recibir asistencia sanitaria e ser trasladada a un centro médico tras aparecer inconsciente no interior dun coche accidentado de madrugada en Barro.

Segundo informou o Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112, o coche saíuse da vía na estrada que enlaza Barro con Pontevedra, xusto na rotonda de Curro.

Un particular atopou á muller inconsciente no interior dun coche sobre as 4.30 horas da madrugada e alertou ao 112 Galicia. A partir de aí activouse un operativo no que participaron os axentes da Garda Civil e os profesionais das 061-Urxencias Sanitarias.

Os efectivos médicos trasladaron á muller a un centro hospitalario para ser sometida a un recoñecemento médico.