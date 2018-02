Un atropelo e catro operacións despois, Paloma atopa un novo fogar

Paloma, nas instalacións do CAAN © Deputación de Pontevedra Paloma e a súa nova dona, nas instalacións do CAAN © Deputación de Pontevedra

Paloma foi atropelada en setembro de 2017 sufrindo graves lesións. Tanto que no Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) dependente da Deputación temían pola súa vida.

Con todo, catro operacións despois e tras unha longa recuperación, esta pequena cadela de tres anos atopou un novo fogar, nunha das adopcións máis relevantes da historia do CAAN, segundo recoñecen desde o propio centro.

Rocío Castro, unha veciña de Santiago de Compostela, asumiu a tutela de Paloma. Fíxoo tras seguir a súa evolución nos últimos meses e ser ademais una das participantes no seu rescate.

"Eu non ía buscando un can, pero a historia de Paloma cruzouse no camiño", recoñece Rocío, que o pasado mes de setembro cando se dirixía cara a Bueu atopou a unha moza chorando na cuneta da estrada PO-313. Atopara ao pequeno animal agonizando tras ser atropelado.

"Contounos que avisara aos veciños e que non lle fixeron caso. Sabían que o can fora atropelado ás 12 da noite do día anterior e eran as dez da mañá do día seguinte. Vírono e deixárono sufrir durante toda a noite! Non entendo como podían coñecer a situación e non reaccionar!", relata Rocío, que lembra que a moza avisara á Policía de Marín, que finalmente trasladou unha patrulla ao lugar e fíxose cargo do animal.

A nova propietaria de Paloma soubo a través da asociación Cadeliños que a súa atención fora derivada ao CAAN, ao que transmitiu desde o primeiro momento a súa intención de adoptar.

Tivo que pasar catro cirurxías, unha delas moi complexa para tentar estabilizarlle a columna vertebral, que tiña desprazada, outra cirurxía de cadeira e dúas de cóbado. Finalmente a súa recuperación avanzou mellor do previsto e grazas á rehabilitación foi capaz de volver ter mobilidade e recuperou reflexo anal. Con todo unha das súas secuelas é que non é capaz de controlar o pis.

"Ten as secuelas mínimas que podería dar o accidente que sufriu", explica José Luis, un dos veterinarios do CAAN satisfeito polo final feliz desta historia.

O Centro de Acollida e Protección de Animais situado na Armenteira lembra que as persoas interesadas en adoptar un can poden visitar as súas instalacións ou consultar a páxina web (www.caan.depo.gal), onde poden atopar fotografías e datos puntuais de todos os animais que tutelan. Tamén poden chamar por teléfono ao 986 140 360, onde o persoal do centro facilitará toda a información solicitada.