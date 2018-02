Mal dato do paro en xaneiro: sobe en 1.814 desempregados na provincia

Traballadores da construción © Mónica Patxot Traballador dunha zapatería © Obra Social La Caixa

Na provincia de Pontevedra o número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego (antigo Inem) subiu en xaneiro en 1.814 desempregados respecto ao mes anterior (+2,46 %), arrastrado principalmente polo sector servizos, que acusou o fin da campaña do Nadal, segundo informou este venres o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

En comparación co dato de xaneiro do pasado ano 2017 o paro na provincia descendeu en 9.123 persoas, en porcentaxe é un -10,79%.

GALICIA

En Galicia o paro subiu en 4.873 persoas, un 2,63 por cento, respecto ao mes anterior, o que deixa o número total de desempregados na nosa Comunidade en 189.886 persoas.

Respecto ao ano anterior, con todo, o paro descendeu en 22.192 persoas, un 10,46 por cento, segundo os datos divulgados hoxe polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

En canto a actividades, o groso de parados está situado no sector servizos, con 127.528 persoas, seguido pola industria, 21.360 persoas e a construción, con 18.286 persoas. En agricultura había en xaneiro 7.102 parados e o colectivo sen emprego anterior supuxo 15.340 parados.

ESPAÑA

En toda España, o paro situouse en xaneiro en 3.476.528 persoas, con 63.747 desempregados máis, un 1,87 por cento.

O dato da taxa interanual é positivo, con 283.703 desempregados menos, un 7,54 por cento.

O Ministerio de Emprego destacou o número de contratos rexistrados durante o mes de xaneiro que foi de 1.749.911, cifra un 7,1% superior á do mesmo mes de 2017 e a máis alta nun mes de xaneiro de toda a serie histórica. En xaneiro de 2018 rexistráronse 172.953 contratos de carácter indefinido, o 9,9% do total, cun incremento do 15,2% sobre igual mes do exercicio anterior.