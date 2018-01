A fachada da comisaría, en obras

Obras na fachada da Comisaría Provincial © Mónica Patxot Obras na fachada da Comisaría Provincial © Mónica Patxot

A Comisaría Provincial da Policía Nacional na rúa Joaquín Costa terá de forma inmediata unha nova imaxe. Nos últimos días comezaron as obras de reforma da fachada, que manteñen a parte dianteira do edificio oculta tras as estadas.

Segundo indicou este martes o comisario provincial, Manuel Bouzas, as obras están a piques de terminar, de modo que nos próximos días xa se poderá comprobar a reforma integral realizada.

Unha vez realizada este obra, quedan pendentes varias actuacións na Comisaría Provincial, que se centrarán en mellorar o primeiro piso do edificio, no que ata maio de 2016 estaban situadas as oficinas de expedición do DNI e o pasaporte.

Unha vez que este servizo se trasladou ás antigas dependencias do Banco de España entre as rúas Michelena e Fernández Villaverde, quedaron dispoñibles unhas instalacións que agora serán reaproveitadas. Entre outros usos, destinaranse a ampliar e mellorar o arquivo da comisaría.

Ademais, está previsto habilitar un salón de actos máis amplo que o actual, que queda pequeno cada vez que se convoca na comisaría un acto multitudinario, e realizarase unha reestruturación de despachos.

Estas obras e o traslado da comisaría cobren parte das demandas que levan anos realizando os sindicatos policiais. As súas reclamacións históricas foron un aumento do catálogo de postos de traballo e a mellora das instalacións, ademais de contar cunha nova sede.