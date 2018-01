O alcalde de Elche recibe a Lores e xuntos analizan como enfrontar a recuperación dos espazos urbanos para as persoas

O alcalde de Elche, Carlos González, recibiu este xoves ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, una visita protocolaria que foi aproveitada para intercambiar impresións sobre a importancia de recuperar os espazos urbanos para as persoas. No encontro estaba tamén Mireia Mollâ, concelleira de Relacións Institucionais e os representantes do Institut d ́Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, entidade que convidou a Lores para falar da transformación urbana de Pontevedra.

"Para mi como alcalde de Elche creo que es una referencia importante", dixo Carlos González.

Este encontro produciuse antes da conferencia-coloquio que impartiu o rexedor pontevedrés na sede da Fundación Caja Mediterránea, sobre o tema "Menos coches, máis cidade". Un foro aberto que ten como obxectivo coñecer polo miúdo o modelo Pontevedra -como se formulou, os pasos dados para acadar a transformación radical dos últimos anos, as reticencias e os apoios tidos neste percorrido...-, nun momento no que está en Elche de plena actualidade o proxecto municipal de avanzar na municipalización do centro.

"Eu estou aquí para expor e compartir a nosa experiencia, se atopan inspiración en nós encantados pero cada quen ten que atopar o seu propio camiño", subliñou Lores.