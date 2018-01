Protesta na Peregrina en defensa da sanidade pública © PontevedraViva Protesta na Peregrina en defensa da sanidade pública © PontevedraViva Protesta na Peregrina en defensa da sanidade pública © PontevedraViva

Centos de persoas saíron á rúa este mércores para concentrarse na Praza da Peregrina en defensa da sanidade pública. A Plataforma SOS Sanidade convocaba esta protesta debido á ameaza que supón a aprobación da Lei de Garantías que fixa en 60 días o tempo de espera para unha intervención cirúrxica e en 45 para unha proba diagnóstica ou a consulta co especialista.

Isto supón, segundo o colectivo convocante, que o Sergas trasladará a hospitais privados aqueles casos en que se supere estes días de espera. Desta forma entende que se beneficiarán unicamente os empresarios da sanidade privada.

SOS Sanidade tamén considera unha ameaza o proxecto do goberno autonómico de modificar a Lei Galega de Saúde. Tras esta decisión ven a intención de desmantelar os hospitais comarcais como o do Salnés, segundo expoñen, para dificultar o acceso á asistencia especializada da poboación rural. Desta forma, eses pacientes terminarían incrementando as listas de espera dos hospitais de Pontevedra.

No manifesto que se leu durante a concentración quedaba patente a preocupación polo abandono da Atención Primaria por parte das xerencias hospitalarias. Ademais lánzase unha alarma pola privatización da formación, a investigación e a innovación sanitaria, a través de empresas multinacionais.

Consideran que desde o Servizo Galego de Saúde se quere eliminar a participación cidadá no control da sanidade pública favorecendo a creación de "chiringuitos".

Esta concentración é a antesala á manifestación cidadá que está convocada para o 4 de febreiro ás 12.00 horas na Alameda de Santiago.