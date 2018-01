Dous gardas civís acusados de ser 'toupas' de narcos negan as filtracións de 2.500 arquivos confidenciais

Juan Carlos Santorum © Mónica Patxot

Juan Carlos Santorum Navazas foi o terceiro en tomar a palabra na Audiencia Provincial e o máis breve dos tres. Os testemuños foron de máis a menos longos, tardando unhas tres horas Javier López, máis dunha hora Diego Fontán e apenas uns minutos este presunto narcotraficante. Foi o máis breve porque tan só quixo declarar a preguntas do seu avogado defensor.

Vinculado desde hai anos co narcotráfico, este veciño de Vilanova de Arousa chegou a ser xulgado tan só unha ocasión e resultou absolto, de modo que no seu testemuño insistiu en que non ten antecedentes e que se aparece continuamente mencionado en operacións contra o narcotráfico é porque sofre "persecución policial".

Na súa declaración negou todas as acusacións formladas pola Fiscalía e asegurou que "nunca" lle pasaron información sensible da Garda Civil. A pesar de que nun rexistro da súa vivenda apareceu un computador con 500 documentos de investigacións de ECO Galicia, el asegurou non ter nada que ver con esa información e insinuou que alguén a puxo alí, pois o aparello era do seu fillo, estaba no garaxe e, cando o atoparon os investigadores, non o abriron, senón que os arquivos apareceron máis tarde.

Este presunto narcotraficante tamén recoñeceu que o acusado Diego Fontán deixoulle notas manuscritas na súa casa nas que lle indicaba distintas citas, pero negou que lle fixese caso. O autor das notas asegurou que tentaba que se convertese no seu confidente para o seu traballo na Garda Civil, pero el asegurou non querer saber nada do asunto.