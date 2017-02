Dous ex gardas civís irán a xuízo por ser 'topos' de narcotraficantes

Os ex axentes da Garda Civil de Pontevedra J.L.P. e D.F.C. sentarán no banco dos acusados da Audiencia Provincial enfrontándose a penas que poden ascender a 11 anos e medio de prisión por presuntamente filtrar información secreta do Corpo a organizacións dedicadas ao narcotráfico durante varios meses do ano 2013 nos que foron 'topos' de criminais dentro do Corpo.

O fiscal Antidroga de Pontevedra, Luís Uriarte, acaba de asinar o escrito de acusación no que lles atribúe un delito continuado de revelación de segredos en concurso medial co delito de encubrimento, un delito contra a intimidade cometido por funcionario público no seo dun grupo criminal e un delito de integración en grupo criminal (este último no caso de que non se aprecie o delito contra a intimidade). No caso de que lles impoñan os dous primeiros delitos, a pena sería de 11 anos e medio, pero se se considera que non concorre o segundo, senón o terceiro, a condena sería de seis anos.

J.L. P. formaba parte do Equipo contra o Crime Organizado da Garda Civil en Galicia (ECO-Galicia) e D.F. C., da Policía Xudicial da Garda Civil. Ademais de pedir que sexa condenado á pena de prisión, o fiscal no seu escrito tamén reclama ao tribunal da Audiencia que os xulgue que lles impoña a suspensión de emprego público durante tres anos e inhabilitación absoluta por outros doce, dous se non lle impoñen un delito contra a intimidade, senón un de integración de grupo criminal.

O xuízo aínda non ten data, pero prevese que non se demore máis aló deste ano 2017. Ademais dos dous gardas civís, tamén sentará no banco Juan Carlos Santórum Navazas, de quen o fiscal sinala que está vinculado "policialmente" co narcotráfico e a quiena atribúe que actuaba de ligazón entre os dous axentes e os grupos de narcotraficantes. Enfróntase a sete anos de prisión, cinco polo delito de revelación de secretos labor por particular en concurso medial cun delito continuado de encubrimento e dous polo delito de integración en grupo criminal.

O fiscal mantén que os tres acusados formaban parte dun grupo criminal que tiña por finalidade a obtención de información secreta e datos persoais que obraban en poder da Garda Civil para o desenvolvemento de investigacións policiais, fundamentalmente, en materia de narcotráfico, e a súa posterior revelación e difusión a terceiras persoas, fundamentalmente, os afectados por tales investigacións.

Segundo sostén, como grupo, estiveron a operar de maneira estable e continuada, polo menos, desde o mes de febreiro do ano 2013 en que se descubriron as primeiras fugas de información, ata o 30 de xullo do mesmo ano 2013, día da súa detención. Durente todo ese tempo, o fiscal mantén que os tres foron conscientes da ilegalidade dos seus comportamentos, ao coñecer o prexuízo que se xeraba coa súa conduta para a administración pública e para os particulares afectados, así como das graves consecuencias que para as investigacións xerábase coa súa maneira de proceder.