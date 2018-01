O PSOE reármase na comarca para afrontar as municipais de 2019

Nova executiva municipal do PSdeG-PSOE en Marín © PSdeG-PSOE de Marín

Os socialistas seguen completando o seu proceso de renovación nas agrupacións locais. Do mesmo xeito que na cidade de Pontevedra, onde o PSdeG-PSOE elixiu a Maica Larriba como a súa nova secretaria xeral, outros municipios da comarca completaron esta fin de semana procesos similares.

Un dos últimos en facelo foi Bueu. A asemblea de militantes da agrupación local elixiu a José Manuel Vilas, actual portavoz municipal, como secretario xeral. Pablo Portela será o secretario de Organización e Esther Blanco e Emérita Barreiro actuarán como vogais nesta nova dirección.

Pola súa banda, Luz Santiago estará á fronte dos socialistas de Marín. A portavoz do PSdeG-PSOE no Concello estaba á fronte dunha lista unitaria, paritaria e de consenso, que foi aprobada por aclamación na asemblea. O seu obxectivo, recuperar en 2019 a alcaldía do municipio. Estará acompañada de Raimundo Calviño como secretario de organización.

O PSdeG-PSOE de Ponte Caldelas tamén estreará nova executiva local. Este órgano de goberno interno estará presidido polo alcalde, Andrés Díaz, que contará co seu tenente alcalde, Enrique Vidal, como secretario xeral. A novidade é a incorporación de Isabel Pregal como secretaria de organización.

No seu caso, os socialistas do municipio aseguran que afrontarán as municipais de 2019 con ilusión, optimistas ante o reto de converterse na forza máis votada en Ponte Caldelas.

Tamén houbo renovación no PSOE de Poio. Foi tras unha asemblea extraordinaria na que se renovaron os órganos do partido. Julio Casas será, a partir de agora, o novo secretario xeral, en substitución de Chelo Besada. Gregorio Agís será o seu secretario de organización.