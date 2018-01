O Salnés amplía a cobertura da unidade de hospitalización a domicilio

A Xerencia dos hospitais de Pontevedra e O Salnés ven de ampliar a cobertura asistencial da unidade de Hospitalización a Domicilio -HADO- do Hospital do Salnés cun novo vehículo específico e un novo facultativo.

Agora cunha dotación de tres coches, tres médicos e tres enfermeiros, a unidade de HADO atenderá a pacientes dos concellos de Cambados, Illa de Arousa e Ribadumia.

Cúmprense dez anos da posta en marcha desta unidade do Hospital do Salnés, que permite a determinados pacientes abandoar o centro antes de ser dados de alta, para continuar co tratamento no seu fogar. Ao longo deste tempo, miles de pacientes da área sanitaria de Arousa recibiron a asistencia e servizo domiciliario dos profesionais que integran esta Unidade.

Concretamente, o balance asistencial de 2017 revela que a unidade de HADO do Hospital do Salnés efectuou un total de 1.536 visitas domiciliarias de índole médica e de enfermaría. Así mesmo, esta unidade atendeu 1.166 consultas telefónicas a un total de 239 pacientes durante o pasado ano, cunha estadía media de ingreso domiciliario de 11,1 días.

Os controis e informes desta prestación asistencial revelan que máis do 95 por cento dos usuarios amosa a súa satisfacción con esta unidade do Hospital do Salnés. A maioría dos pacientes que reciben a súa alta volven chamar aos profesionais da unidade HADO para consultar dúbidas.