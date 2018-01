As precipitacións intermitentes van manterse nas Rías Baixas no inicio desta semana

Imaxe de satélite de Meteogalicia durante este domingo 14 © MeteoGalicia

Durante este domingo 14 espéranse ceos parcialmente cubertos no litoral de Galicia, con chuvascos ocasionais que serán de neve por encima dos 800 metros. Ao longo da tarde, segundo o Servizo de Meteogalicia desaparecerán as precipitacións e abriranse grandes claros. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso con formación de xeadas no interior. Estarán situadas entre os 4 e os 11 graos. O vento soprará do noroeste, moderado no litoral e frouxo no interior.

O luns 15 rexistrarase un escenario de transición á espera dunha fronte que chegará ao longo da tarde. Agárdanse bancos de néboa matinais no interior, que darán paso a ceos que alternarán nubes e claros, con aumento de nubes ao longo da tarde. As choivas comezarán polo noroeste de Galicia e estenderanse ao longo das Rías Baixas durante a noite. As temperaturas manteranse entre os 4 e os 12 graos. Os ventos pasarán a solplar do suroeste, frouxos en xeral e moderados na costa.

Ao longo do martes 16, Galicia situarase nun espazo intermedio con ventos de compoñente oeste que achegarán humidade. O ceo manterase moi nubrado con choivas en xeral de carácter intermitente e débil. As temperaturas ascensderán situándose entre os 11 e os 13 graos. Os ventos soprarán de compoñente oeste, con intervalos de moderado no litoral e nas zonas altas do interior.

A partir do mércores 17, as Rías Baixas continuarán nunha posición intermedia entre altas e baixas presións, con predominio dos ventos de compoñente oeste que achegarán masas de aire amornadas pero cargadas de humidade. Os ceos manteranse moi nubrados e as choivas continuarán sendo débiles e descontinuas. As temperaturas manteranse entre os 8 e os 14 graos.