Un embrague queimado "la lía parda" en Joaquín Costa

Intervención da Policía Local e os bombeiros na rúa Joaquín Costa © Mónica Patxot Intervención da Policía Local e os bombeiros na rúa Joaquín Costa © Mónica Patxot

Arredor das 18.30 horas deste xoves 11 os bombeiros do parque de Pontevedra desprazábase ata o edificio número 46 da rúa Joaquín Costa. Os veciños alertaran dun forte olor a gas.

Dúas dotacións de bombeiros e outras tantas patrullas da Policía Local estableceron os protocolos de emerxencia. Cortábase o tráfico rodado na céntrica rúa e a circulación era desviada por José Casal, sen que se rexistraran complicacións.

Durante 40 minutos, os profesionais de emerxencias ocupáronse de comprobar de onde procedía o cheiro. Detectárono no garaxe do edificio. E rapidamente comprobaron que a causa era que un veciño queimara o embrague ao intentar arrancar o vehículo que se atopaba no aparcadoiro do inmoble.

Unha vez confirmada a causa do cheiro que orixinou a alarma, os bombeiros regresaron á base. Numerosos veciños aproximáronse á zona ao comprobar o despregamento dos servizos de emerxencia.