A situación do Lérez "tende a normalizarse" tras as últimas chuvias

Por primeira vez en moitos meses, o Lérez leva moito máis caudal de auga que anos anteriores a estas alturas. Por iso é polo que, aínda que Augas de Galicia non levantase a alerta de seca, desde o Concello de Pontevedra aseguren que a situación "tende a normalizarse".

A subministración de auga potable a Pontevedra e os concellos da ría está a realizarse desde o Pontillón do Castro, encoro que está actualmente ao 100% da súa capacidade, para evitar que desborde e desperdíciese esa auga.

O caudal do Lérez, pola súa banda, sitúase en 41,26 metros cúbicos por segundo, case máis do dobre da media do últimos catro anos, situada en 22,49 metros cúbicos.

Ademais, o nivel do río alcanza os 3,51 metros de altura.

A esta situación, ademais das choivas dos últimos días, contribuíu o "substancial" descenso no consumo de auga, que baixou aos 22.653 metros cúbicos diarios.

Isto débese, segundo o edil Raimundo González, principalmente á recuperación dos acuíferos dos concellos da comarca, aos que se lles está fornecendo actualmente menos auga que en semanas anteriores.