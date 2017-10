A Garda Civil requisa unha partida de roupa falsificada no Grove

A Garda Civil incautouse dunha partida de roupa, supostamente falsificada durante un punto de verificación de vehículos no Grove. O condutor dirixíase ao mercado meco para a venda dos produtos.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado os feitos sucederon durante o pasado venres no transcurso dun control de vehículos que estaba a realizar a Patrulla Fiscal e de Fronteiras da Garda Civil de Vilagarcía de Arousa na localidade do Grove.

Nun vehículo inspeccionado atopáronse para a venda ao público diferentes pezas deportivas: roupa interior e calcetíns, con etiquetas, supostamente falsificadas, de acreditadas firmas comerciais. Ao comprobar os compoñentes da patrulla que o condutor carecía da correspondente factura de compra, así como da preceptiva autorización das marcas rexistradas afectadas, procedeuse á incautación preventiva dun total de 429 pezas, cuxo valor total no mercado pode alcanzar os 16.795 euros.

Ao mesmo tempo, instruíronse dilixencias por un presunto delito contra a propiedade industrial, que, xunto coa roupa aprehendida, foron entregadas no Xulgado de Garda de Cambados.