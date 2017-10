Falece unha nena de catro anos atropelada por una moto mentres cruzaba un paso de peóns

A recta de Bueu onde se rexistrou o atropelo da menor © Google

Unha nena de catro anos faleceu este venres no hospital Àlvaro Cunqueiro de Vigo como resultado das feridas sufridas pouco antes nun atropelo nas proximidades da súa casa, en Bueu. A nena cruzaba por un paso de peóns cando foi arroiada por unha motocicleta.

O accidente produciuse sobre as 13.35 horas deste venres na avenida Loureiro de Bueu, na estrada PO-551. Segundo informou a Policía Local, a nena cruzaba o paso de peóns da man do seu pai e acompañada polo seu irmán e catro coches estaban parados na estrada para deixalos pasar.

Nun momento dado, antes de que terminasen de pasar polo paso de peóns, aproximouse unha moto de 125 cc e non se detivo tras os coches parados, senón que os pasou. Ao chegar á altura dos peóns, golpeou á nena. Como resultado do impacto, o seu corpo saíu disparado e desprazouse cinco metros polo aire.

A causa do impacto inicial da moto e do seguinte co asfalto, a nena sufriu graves feridas polas que foi atendida xa no lugar dos feitos por persoal do centro sanitario de Bueu e dunha ambulancia medicalizada e outra asistencial do 061. Ademais, desprazouse ata o lugar un helicóptero medicalizado do 061, que trasladou á nena ata o hospital de Vigo.

A nena chegou con vida ao hospital, pero xa non lograron salvarla, senón que ingresou en estado crítico e as graves feridas causadas causáronlle a morte pouco despois.

A vítima residía xunto á súa familia nas proximidades do lugar do accidente, de modo que o ocorrido causou unha gran conmoción na zona e en todo Bueu.

O alcalde de Bueu, Félix Juncal trasladou a "consternación" e "dor" de todo o pobo por este tráxico suceso, e confirmou que o motorista autor do atropelo é un veciño desta localidade, de 17 anos de idade. A Policía Local ha sinalado que o mozo foi identificado e que non presentaba síntomas de estar baixo a influencia de bebidas alcohólicas ou drogas. Así mesmo, confirmou que tivo que ser trasladado ao centro de saúde de de Bueu, por atoparse "en estado de shock" e sufrir unha crise de ansiedade tras decatarse do ocorrido.