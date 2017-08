O Concello de Ponte Caldelas estima en 25.000 euros os beneficios do concurso de tapas

Durante todas as noites de venres do mes de xullo celebrouse o Caldelas Tapas, un certame gastronómico que acadou nesta edición a cifra de máis de 10.000 tapas vendidas, superando as 6.000 do pasado ano. Os locais que participaron neste evento chegaron a superar un mínimo de cen tapas cada noite, segundo os datos facilitados polo Concello de Ponte Caldelas.

O impacto económico ascende a máis de 25.000 euros, atendendo só ás tapas vendidas.

Nesta ocasión, a tapa gañadora foi a "brocheta" de solombo ao aroma de vermú con puré de pataca violeta do Asador del Chavo. O alcalde Andrés Díaz abría este martes o sobre no que figuraba o nome do gañador. Ademais, o xurado decidiu outorgar unha mención especial para o establecemento Alalá, pola tapa "Nenos de mar". O local gañador serviu ao redor de 1.200 tapas nos catro venres durante os que se celebrou o concurso.

O xurado estaba formado polos cociñeiros Pepe Solla, estrela Michelín, e Rubén González xunto a Sergio Orge de El Cafetín, de Pontevedra. Eles foron os encargados de degustar as 16 tapas presentadas durante o mes de xullo.

Segundo os representantes de hostalería, a tendencia é que durante o primeiro venres do certame o público se centre nos establecementos do centro de Ponte Caldelas mentres que a partir do segundo trasládase a zonas máis afastadas.