Os socialistas trasladan ao Parlamento as queixas pola falta de pediatra no centro de saúde de Dena

O Partido Socialista preguntou ante a Mesa do Parlamento de Galicia se a consellería de Sanidade ten previsto emendar a falta de pediatra no centro de saúde de Dena que ao do mes de xullo, e tamén agora en agosto, vén prestando baixo mínimos.

Esta iniciativa parte dos concelleiros do PSOE de Meaño, Icía García e Manuel Radío que recolleron as reiteradas queixas dos veciños pola situación do servizo de pediatría no municipio.

Segundo manifestan os edís socialistas durante o mes de xullo só se prestou servizo de pediatría un día por semana, e témese que desapareza durante este mes de agosto.

A situación repítese respecto ao ano pasado cando se presentaron 415 firmas de queixa en Sanidade.

A resposta trasladada polas autoridades sanitarias da que se fixo eco a alcaldesa, Lourdes Ucha, é que existe unha falta real de pediatras na comunidade galega para cubrir o servizo en atención primaria.