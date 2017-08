A Xunta inicia os trámites para conceder a autorización ambiental integrada a Elnosa

Empresa Elnosa © CUF

A alcaldesa en funcións de Pontevedra, Carme da Silva, criticou á Xunta de Galicia por iniciar "novamente con estivalidad e aleivosía" os trámites para ampliar a autorización ambiental integrada á fábrica de Electroquímica do Noroeste SA (Elnosa).

O Diario Oficial de Galicia publica este xoves a decisión da Consellería Medio Ambiente de aceptar a petición da clorera e inicia os trámites para ampliar o permiso para que poida operar máis aló do 11 de decembro, prazo imposto pola Unión Europea para deixar de empregar o mercurio nos seus procesos produción.

Carme da Silva afirmou "indignada" que ao goberno local do BNG parécelle que é "tomarlle o pelo á sociedade de Pontevedra" para que se sigan dando pasos para manter á empresa en Lourizán.

"Moito nos tememos que o Partido Popular ten negociacións coa empresa encamiñadas a facer o mesmo que se fixo con ENCE", asegurou a alcaldesa. É dicir, tratar a autorización ambiental integrada, tramitar o Proxecto Sectorial "e a continuación prorrogar a concesión de Costas".

"Para a sociedade de Pontevedra sería unha nova traizón que o PP traballe para que unha factoría das características de Elnosa continúe nesa localización en terreos de dominio público", engadiu Carme da Silva para quen está claro que "os feitos indican que aí están a falar para facelo".

O Concello de Pontevedra presentará alegacións contra a ampliación da autorización ambiental integrada dentro do período contemplado de 20 días hábiles, ata o 1 de setembro. Pero ademais acudirá a todas as vías "xurídicas, administrativas e sociais" para "evitar que se perpetre esta nova agresión" dixo a mandataria nacionalista. "Sería unha decisión política do Partido Popular se se mantén a Elnosa nesa localización", indico a rexedora pontevedresa.

Pola súa banda o portavoz municipal do PP en Pontevedra, Jacobo Moreira, afirmou respecto diso que "nós sempre traballamos porque haxa oportunidades de emprego en Galicia".