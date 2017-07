Galáurea consolídase en Galicia e na Seguridade Social Suíza

Marta Blanco Marbán, administradora única e directora xeral de Galáurea © Mónica Patxot Equipo de coordinación de Galáurea nas oficinas centrais © Mónica Patxot Nuria Tejero, coordinadora xeral e traballadora social, nas oficinas centrais de Galáurea © Mónica Patxot Silvia Outeda, secretaria de dirección, e Marta Blanco Marbán, administradora única e directora xeral de Galáurea © Mónica Patxot

A empresa Galáurea, con oficinas en Poio e Lalín, opera no campo dos servizos sociais relacionados coa axuda a domicilio para todo tipo de persoas, sexan ou non persoas dependentes, de Galicia.

Máis aló das nosas fronteiras, captou a atención da Seguridade Social Suíza que, por terceiro ano consecutivo, demanda os seus servizos para atender aos emigrantes que regresan a Galicia por vacacións. Para iso, cumpre uns rigorosos protocolos de actuación e auditorías de calidade, internas e externas.

Para coñecer a traxectoria ascendente de Galáurea, falamos con Marta Blanco Marbán, a administradora única e directora xeral.

Galáurea nace no ano 2005. Empezamos a traballar no cheque asistencial, que era o que naquel entón funcionaba na Xunta de Galicia. Traballabamos para persoas maiores de 65 anos. Coa chegada da Lei de Dependencia, o abanico de prestacións ampliouse e xa non se atende só a persoas maiores, senón tamén a menores, persoas con discapacidade, adolescentes... É dicir, abarca desde que nace unha persoa ata idades moi avanzadas.

Que tipo de servizos presta Galáurea?

O tipo de servizos que prestamos é moi diverso. Desde un aseo persoal integral, control, administración de medicación, de alimentación, supervisión de hábitos hixiénicos, vestido, calzado, acompañamento a citas médicas ou a calquera tipo de xestión necesaria que garanta as necesidades básicas de cada beneficiario, ata a supervisión de condutas adictivas, recuperación de hábitos de vida, estimulación ás relacións coa contorna, social ou familiar, etc... En definitiva, trátase de mellorar a calidade de vida das persoas.

Poden ser servizos de tipo privado, pero tamén público, labor na que Galáurea ten convenios con diversos concellos e a Xunta de Galicia.

Galáurea traballa en exclusiva para varios concellos da provincia de Pontevedra. Isto quere dicir que calquera servizo que se preste no ámbito da axuda a domicilio para un concello en concreto para o que Galáurea ten un contrato en exclusividade, vai derivar á nosa empresa.

Traballamos tamén con servizos vinculados exclusivamente á Xunta de Galicia a través da Libranza Vinculada por Dependencia, que é un servizo subvencionado que presta a Xunta para todas as persoas dependentes valoradas, que non puideron acceder aos Servizos Municipais de Axuda a Domicilio.

Esta lista de concellos entendo que require un persoal amplo.

Nestes momentos traballamos para un grupo importante de concellos, os cales demandan de persoal para cubrir todas as necesidades dos seus cidadáns, con diferentes servizos. Para iso, temos 70 persoas traballando en Galáurea e contamos coa coordinación de 5 traballadoras sociais, 2 supervisoras e persoal de oficina.

Hai pouco renovamos o contrato do Servizo de Axuda a Domicilio co Concello de Lalín, co que levamos 8 anos traballando e que é un dos máis importantes da provincia

Tamén é importante destacar que hai pouco renovamos o contrato do Servizo de Axuda a Domicilio co Concello de Lalín, co que levamos 8 anos traballando e que é un dos máis importantes da provincia de Pontevedra en número de horas e de servizos. Falamos dun servizo moi completo e moi complexo porque abarca todo tipo de atencións, mesmo persoas con problemas de alcoholismo, alí administramos metadona, atendemos a familias con menores que sufriron algún tipo de desestruturación familiar e que necesitan o apoio e a supervisión dunha terceira persoa para recuperar hábitos de vida, controlar que os nenos teñan unha normalidade nos seus estudos, na súa alimentación... En definitiva, calquera tipo de necesidade dentro do ámbito do domicilio.

Galáurea ten oficina en Lalín pero a súa sede central atópase en Poio, na Avenida da Barca, número 20. Que traballo realiza na contorna de Poio e Pontevedra?

Traballamos para o Concello de Pontevedra desde hai un ano cun servizo que é exclusivo e novo, trátase dun Servizo de Axuda a Domicilio para Urxencias Domiciliarias. Calquera persoa do municipio de Pontevedra pode chamar á Policía Local, se ten unha necesidade relacionada coa axuda a domicilio. Por exemplo, estaba a facerlle o aseo ao meu pai, caéuseme na ducha e non son capaz de levantalo ou caeu unha persoa no domicilio e os familiares non son capaces de levantalo. A policía chámanos e vai unha profesional cunha traballadora social ao domicilio e valora a situación, para descartar se hai que derivalo a servizos sanitarios. Se se trata dunha actuación que está dentro do ámbito social, da axuda a domicilio e é de urxencia, entón facemos nós a intervención. Este Servizo é totalmente gratuíto e financiado polo Concello de Pontevedra.

Galáurea conta ademais con auditorías externas. Ata que punto é importante para unha empresa deste sector?

No noso ámbito hai unha peculiaridade importante. Calquera empresa que quere formalizarse, vai a Facenda, paga os seus impostos e ponse a traballar. En cambio, unha empresa que quere operar no ámbito dos Servizos Sociais necesita, en primeiro lugar, estar autorizada pola Xunta de Galicia e, se cumpres os requisitos, danche un número de rexistro para poder traballar. Unha vez que tes iso, supervísanche e inspecciónanche todos os anos ou mesmo dúas veces ao ano. Iso é unha garantía para mostrar que a calidade do servizo que prestas é a adecuada. Nós, ademais, temos o selo de Calidade ISO 9001 e estamos acreditados como Empresa Contratista de Galicia.

E non só traballades con institucións de Galicia, cóntanos como chega a Seguridade Social de Suíza a contactar con Galáurea.

A Seguridade Social Suíza, cando ten a emigrantes que veñen pasar as vacacións a España, busca a través de empresas que traballan para ela a outras empresas no país de destino para asistir aos seus usuarios, no caso de que o necesiten, durante o tempo que duran as súas vacacións. E o que fan é buscar aquelas empresas que teñen un grao de calidade similar ao suízo e un protocolo de traballo o máis adaptado ao sistema que eles empregan e, nese sentido, escolléronnos a nós hai tres anos.

A nosa empresa encárgase de prestarlles os mesmos servizos que se estivesen en Suíza e o pago dos mesmos realízao a Seguridade Social Suíza

Atendemos moitos casos en concellos do rural, pois estes emigrantes volven á súa zonas de orixe desde Suíza e veñen pasar uns días coas súas familias. Este ano, por exemplo, imos ter a un grupo de 15 persoas que veñen pasar uns días nunha praia próxima. Tamén temos mesmo o caso dalgunha persoa que se quedou a vivir aquí e, como ten algún grao de dependencia recoñecido pola Seguridade Social Suíza, a nosa empresa encárgase de prestarlle os mesmos servizos que se estivese en Suíza e o pago dos mesmos realízao a Seguridade Social Suíza. É un servizo moi completo e supervisado.

E para finalizar, se un particular atópase con que na súa casa hai unha persoa que ten un grao de dependencia e necesita asistencia para as tarefas do día a día, que tería que facer?

Pode chamarnos a través do 886207613 ou aos demais teléfonos que aparecen na nosa páxina web: www.galaurea.es e pedirnos a información. Mesmo, se vemos que é un caso que debe ser atendido a través dos Servizos Sociais do Concello, dámoslle as indicacións á persoa sobre onde debe dirixirse, de modo totalmente gratuíto. Xeralmente adoitamos pedir unha entrevista coa persoa, aínda que telefonicamente resolvemos moitas peticións, sobre todo de persoas que tiñan unha situación de moita urxencia e necesitaban unha solución inmediata. Pero noutros casos, especialmente cando se pide un servizo a longo prazo, o que adoitamos facer é unha valoración detallada para ver cales son as necesidades para atender. Neste sentido, nós sabemos como optimizar o tempo, porque entendemos que debe ser servizo ben estruturado e organizado para que cumpra con todas as demandas e expectativas polas que se contrata. En todo o proceso de asesoramento e xestión, Galáurea é moi rigorosa e honesta.