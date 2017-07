Marea levará ao pleno da Deputación a petición de transferencia da AP-9

A Coalición Son na Deputación Provincial, representada polo deputado de Marea Vigo Xosé Lois Jácome, presentará unha moción para o seu debate no próximo pleno pedindo ao goberno provincial que inste ao goberno estatal á transferencia da autoestrada AP-9 á comunidade autónoma.

Esta moción preséntana despois do último veto do Ministerio de Fomento á transferencia da AP-9 a pesares de que había un acordo unánime do Parlamento de Galicia para pedir esta medida.

Jácome defende que a AP-9 é unha vía fundamental para Galicia que vertebra todo o territorio Norte-Sur, cumprindo ademais, un papel importante na dinamización socioeconómica do eixo atlántico.

O deputado levará á Deputación a denuncia que a deputada de En Marea no Congreso Alexandra Fernández xa realizou en Madrid sobre o "suculento negocio" que lle supón a Audasa a autoestrada e aportará datos que falan de que a poboación galega deixa nas peaxes 350.000 euros diarios, facendo que o beneficio neto da concesionaria subise un 20% e tendo un resultado positivo de 17 millóns.

Fomento vetou a proposta alegando custos que ascenderían a 4.300 millóns de euros, un argumento que Jácome ve absurdo "se temos en conta que se reclamaba a transferencia de competencias e non o rescate" e dita transferencia será de balde.

Para a Coalición Son resulta totalmente inaceptable que o goberno non asuma democraticamente as solicitudes do Parlamento galego e quere que a Deputación aprobe instar ao Goberno á transferencia da AP-9 a Galicia e pedirlle á Xunta que se dirixa a Fomento para pedirlle que non vete as propias leis da Cámara galega e permita a súa normal tramitación no Congreso.