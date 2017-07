A Xunta e a Deputación manterán unha xuntanza este xoves para tratar o conflito do Centro Príncipe Felipe

Eva Villaverde, deputada do BNG © Cristina Saiz

A Xunta de Galicia remitiu unha carta á Deputación de Pontevedra para convocar á deputada delegada do Centro Príncipe Felipe, Eva Vilaverde, a un encontro que se manterá o xoves 20 nun lugar aínda por determinar. Esta carta é unha resposta ás remitidas pola propia deputada nas que reclamaba un acordo entre ambas as institucións que resolva os incidentes violentos protagonizados por menores conflitivos que se sitúan na Cidade Infantil, derivados pola Xunta de Galicia.

Amparo González, directora xeral de Familia e Infancia, sinala que desde a Consellería de Política Social quérese chegar a unha solución da que dependerá o futuro de máis de medio centenar de menores. No escrito, con todo, laméntanse as declaracións do vicepresidente provincial César Mosquera ao cualificar de "protodelincuentes" a algúns dos adolescentes trasladados pola Xunta ao Príncipe Felipe.

Eva Vilaverde recoñecía que non lle gustaban os termos da misiva e sinala que espera que na Xunta avaliasen as catro propostas realizadas desde a Deputación para atopar unha solución ao problema. Nas propostas establecíase que a Deputación é quen debe xestionar seguindo os seus criterios decidindo os técnicos provinciais a admisión dos menores. Tamén propoñía que a Consellería crease unha sección independente para atender a eses mozos conflitivos xa sexa nos terreos dependentes da Deputación ou fóra deles. Por último, ofrecía a opción de crear un consorcio entre a institución provincial e a Xunta. En todo caso, o obxectivo sería evitar as agresións a outros menores e aos educadores, que se viñeron rexistrando durante os últimos meses.

A deputada responsable do Centro Príncipe Felipe indica que a cuestión se vai a solucionar coa saída dos menores e o que queren é que a Xunta de Galicia admita algunha das propostas efectuadas ou traslade algunha opción nova.