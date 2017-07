Un ano de record no Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro

A visitas ao Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro non paran de crecer e van camiño en 2017 de bater o seu mellor rexistro.

Durante os seis primeiros meses de ano foron máis de 8.000 as persoas que visitaron as súas instalacións, xa sexa en pequenos grupos e familias, escolares, grupos organizados ou público en xeral.

Esta cifra supón un importante incremento con respecto ao pasado ano, especialmente no referente a grupos de operadores de turismo, axencias de viaxes e empresas turísticas cun incremento de máis do 17%.

En canto ao público escolar, máis de 4.500 nenas e nenos gozaron das actividades didácticas do Parque, o que supón un incremento do 7% con respecto a 2016.

Pola súa banda no público xeral o incremento sitúase polo momento no 10%, con record de visitas durante a Semana Santa con máis de 1.000 usuarios, tendo as dúas actividades de divulgación científica 'Narrativas de Arte Rupestre' e o 'Curso de restauración e conservación de sitios arqueolóxicos' máis de 100 asistentes.

O obxectivo do parque pasa agora por pechar o ano nunha cifra que se aproxime aos 15.000 visitantes.