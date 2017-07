Tino Fernández solicita un plan de acción inmediata en Campolongo Sur

O portavoz do grupo municipal do Partido Socialista, Tino Fernández, describiu como situación "terceiromundista" a que se vive, ao seu xuízo, na zona denominada Campolongo Sur.

Tino Fernández sinala que este barrio da cidade tivo un importante incremento da poboación pero o gobienro local non mellorou os servizos nin presentou proxectos na zona.

Asegura este portavoz que os socialistas recolleron as queixas dos veciños polo "estado de abandono" do barrio cun "aspecto lamentable" debido a que os "espazos públicos están a monte, e non se toman medida algunha para esixir a limpeza das leiras privadas".

Os socialistas solicitan un plan de acción inmediata na zona e insistiu na "parálise que atenaza a este goberno" e que "afecta principalmente" os barrios e parroquias.