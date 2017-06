Ano e medio de prisión para tres acusados de vender droga polo miúdo no centro de Pontevedra

Tres acusados de venda de droga polo miúdo en Pontevedra © Mónica Patxot

A Audiencia Provincial de Pontevedra condenará a un ano e medio de prisión cada un a tres homes acusados de vender droga polo miúdo en varias rúas do centro de Pontevedra. Os tres chegaron a un acordo de conformidade coa Fiscalía que se ratificou este xoves nun xuízo na Sección Segunda da Audiencia. Neste caso había un cuarto procesado que non se presentou na vista oral e sobre o que se ditou unha orde de busca e captura.

Os tres acusados que si se presentaron na Audiencia enfrontábanse inicialmente a penas de entre tres anos e medio e cinco anos de prisión, pero finalmente cumprirán un ano e medio cada un tras conformarse coa nova petición da Fiscalía, que lle aplicou as circunstancias atenuantes de drogadicción e confesión para reducirlle a petición de pena.

Os procesados son E.S.R., J.S.B. e WH. N.S. e, ademais da pena de prisión, a Audiencia impoñeralles o pago de multas de 6.000, 100, 700 euros, respectivamente. En canto ao cuarto acusado, M.A.S.R., está localizado e sábese que na actualidade traballa nun local de hostalería en Palma de Mallorca, pero non se presentou na vista oral, por iso é polo que o fiscal pedise que se dite a orde de busca, detención e personación.

Os feitos polos que foron xulgados como delitos contra a saúde pública ocorreron a partir do verán de 2014 en diversas rúas de Pontevedra. O acusado E.S.R. sería o máis activo na actividade de trapicheo e a Policía acreditou situacións de intercambio de drogas en cálelas Pai Amoedo e Barón e nas proximidades do domicilio da súa noiva.

Froito das investigacións realizadas, en setembro dese ano realizouse un rexistro no domicilio de Pontevedra no que vivía coa súa familia e tamén no da súa parella, que utilizaba a miúdo. En ambos atoparon diversas cantidades de cannabis, cocaína e anfetamina, así como diñeiro en metálico que procedía de anteriores, unha mestura de sustancias con lidocaína, fenacetina e acedo bórico e material e sustancias utilizadas para cortar a droga. O valor total das sustancias intervidas ao acusado cando lle detiveron e nos dous rexistros realizados ascende a 13.670,26 euros.

Segundo o fiscal, para levar a cabo a venda a terceiros das distintas sustancias, contaba coa colaboración de WH. N.S., irmán da súa compañeira sentimental, que tamén residía no domicilio e de J.S.B. A este último interviñéronlle sustancias valoradas en 245 euros e as investigacións policiais constataron intercambios de droga con diversas persoas. WH.N.S. carece de autorización de residencia en España.