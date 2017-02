Un xabaril provoca un accidente con dous feridos na autoestrada

De novo un xabaril foi a causa dun acidente de tráfico.

O animal cruzouse diante dun coche que circulaba pola autoestrada Ap-9, ao seu paso pola localidade de Caldas de Reis, concretamente no quilómetro 106, en sentido Pontevedra.

Segundo a información trasladada polo 112 Galicia, o suceso tivo lugar este sábado sobre as 23.00 horas.

Desde a central de emerxencias do 112 informouse a Urxencias Médicas, aos Bombeiros do Salnés e á Garda Civil de Tráfico.vos efectivos de Protección Civil tamén participaron no operativo.

As dúas persoas feridas foron evacuadas polos efectivos sanitarios ao Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de Pontevedra.