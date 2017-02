O PP de Poio pide unha rebaixa do IBI para as familias numerosas

O Grupo municipal do Partido Popular en Poio ven de presentar unha moción solicitando unha reducción sobre a cota do imposto correspondente ás vivendas habituais das 186 familias numerosas que residen no municipio.

A bonificación sería de ata o 90% e dependería do número de fillos, o valor do inmoble e o nivel de ingresos, similar ás medidas adoptadas por outros moitos concellos pontevedreses.

O PP pide que se estuden outros beneficios e axudas para estas familias, que segundo a concelleira Nati Torres representan aproximadamente a 900 veciños "ante os que o concello de Poio non debe seguir indiferente".

A moción dos populares, que esperan non atope oposición polo resto dos grupos, busca comezar a implantar en Poio medidas de apoio a estas familias "que ata o de agora non recibiron ningunha axuda do concello".