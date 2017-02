Un acusado de agredir tres mulleres durante un permiso penal volve ante o tribunal

O veciño de Cuntis Venancio V.T. sentará o vindeiro martes 14 de febreiro no banco dos acusados da Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra acusado de dous delitos de lesións e un de atentado á autoridade e unha falta de lesións e dúas faltas contra a orde pública por uns feitos que se remontan ao ano 2011, cando presuntamente agrediu brutalmente tres veciñas de Barro, unha de 69 anos, durante un permiso penal.

O xuízo xa estaba previsto para a súa celebración en outubro de 2015, pero entón suspendeuse por incomparecencia do procesado. O vindeiro martes tentará volver celebrarse.

A Fiscalía de Pontevedra pide que por estes feitos sexa condenado a seis anos e dous meses de prisión, así como ao pago dunha multa de 1.000 euros e a indemnizar con 48.500 euros a unha vítima e 1.400 euros á outra e a axentes da Garda Civil agredidos durante o incidente.

Venancio V.T. estaba a cumprir unha condena de dous anos 16 meses de prisión por un delito de lesións e malos tratos familiar, pero saíu de permiso penal e o 13 de xaneiro de 2011 presuntamente cometeu os novos delitos polos que lle acusan neste xuízo, tres de lesións, un de atentado con dúas faltas de lesións e dúas faltas contra a orde pública.

Ese día, sobre as 18.00 horas, atopouse coa súa primeira vítima nunha pista de Perdecanai, en Barro, e, sen mediar palabra, emprendeuna a golpes e puñadas con ela ata lograr tirala ao chan, procedendo entón a darlle fortes patadas, algunhas delas na cabeza, deixándoa tendida no chan. Por estes feitos, a muller acabou en coma.

Ao pouco tempo achegáronse dúas mulleres en coche e, ao ver á primeira vítima ferida, detivéronse para auxiliala. Nese momento, o acusado presuntamente lanzou un bloque de cemento a unha delas, rompendo o cristal do portelo do condutor e impactando no costado da muller, e golpeouna co puño na cara. Ela logrou acelerar o vehículo e poñerse fóra do seu alcance.

A outra muller que ía no coche logrou achegarse á primeira vítima e, cando estaba a auxilialar, o acusado achegouse e deulle un forte cabezazo no ollo dereito. Nese momento acudiron na súa axuda uns veciños e chamaron á Garda Civil.

Cando chegaron os axentes, segundo o escrito de acusación do fiscal, abalanzouse sobre un, colleuno polo pescozo cunha man e colleuno coa outra pola camiseta, razón pola que o axente tivo que ser auxiliado por un compañeiro. Entre ambos lograron poñerlle os grilletes e outras dúas patrullas que chegaron de reforzo detivérono e trasladárono ao médico. De camiño, persistiu na súa actitude agresiva, deu unha patada na man a un axente e zarandeu a outro.