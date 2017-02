A "kafkiana" suspensión do xuízo contra o rei das orquestras

O xuízo contra o empresario Ángel Martínez Pérez, coñecido como 'Lito', no que se enfronta a unha pena total de 14 anos de prisón e o pago de 52,7 millóns de euros por seis delitos contra a Facenda Pública volveu suspenderse. O xoves 2 de febreiro aprazouse pola enfermidade do seu avogado e, unha semana despois, porque ese mesmo letrado non se atopaba en condicións de exercer o seu defensa. A suspensión chegou tras dúas horas de idas e vindas na Audiencia Provincial nunha mañá que o fiscal do caso cualifica como "kafkiana" e o nunca visto nos seus 31 anos na profesión.

O xuízo arrincou xa cuns minutos de atraso na Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, pero nada en relación co que esperaba. Nada máis empezar a vista, o considerado rei das orquestras de Galicia alegou que perdera "a confianza" no seu avogado e pediu renunciar a el. Ante a oposición do fiscal e do avogado do Estado, o tribunal rexeitou a petición de suspender o juico por esta renuncia, pero finalmente quen tivo a última palabra foi o avogado.

A maxistrada presidenta, Nélida Cid, ordenou empezar, pero o letrado asegurou que non podía seguir adiante e "realizar un traballo tan transcendental sen a confianza do cliente". De modo que a sala acordou un receso de cinco minutos para tomar unha decisión respecto diso, pero todo o proceso complicouse e, finalmente, hora e media despois, deuse a coñecer que si que se aprazaba o xuízo e renovaríase o 2 de marzo.

Durante o tempo que pasou entre o receso e que se adoptou unha decisión, pasou pola sala de vistas da Audiencia un forense e examinou tanto ao acusado como ao seu avogado que alegaban que non estaban en condicións de participar na vista. O especialista concluíu que ambos si podían continuar, pero finalmente o xuízo aprazouse.