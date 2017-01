E a ti, que agasallo trouxéronche?

Unha nena abrindo os agasallos CC BY-NC-SA Amber H

Todos os nenos foron bos, ou polo menos non tan malos como para quedar sen agasallo. Os paquetes que os Reis Magos deixaron baixo a árbore ou á beira dos zapatos repiten en Pontevedra un bo número de xoguetes.

Para os máis peques, seguen triunfando os agasallos da Patrulla Canina e Pepa Pig. Nos andeis das tendas despachábase con gran alegría o Centro de Adestramento para o Rescate, e o set de 6 figuras de acción. Entre 40 e 50 euros.

Un ano máis, ademais dos drons e as tabletas educativas, regresaron os Pokemons, en versións e prezos para todos os gustos.

Moi ben debeu portarse algún crío para que lle regalen un Hatchimals, un ovo de plástico do que eclosionará un pingüín ou un dragón. A pesar de ter un prezo próximo aos cen euros, este Nadal chegaron a esgotarse nas xogueterías de Pontevedra.

Quen nunca faltan son os Playmobil, que cada vez máis triunfan entre as nenas. E como non, as Barbie e as Bratz seguen estando de moda.

Este ano os Lego deixáronse arrastrar pola saga da Guerra das Galaxias.

Agora a xogar, que aínda queda o fin de semana antes de volver ao cole.