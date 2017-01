O depósito de Seame ten os días contados... ata o luns

O vindeiro luns 9 de xaneiro comezará a demolición do depósito de auga situada en Seame, unha actuación que os veciños de Portonovo reclaman desde hai unha década ao considerar que podía supoñer un risco para a seguridade dos viandantes.

Trátase dun depósito aéreo de formigón armado adquirido polo Concello en 1975 mediante escritura pública de compravenda do servizo de abastecemento de augas de Portonovo. Na citada escritura consta que o Concello adquiriu, xunto con outras infraestruturas, o citado depósito de auga e o terreo de 26 metros cadrados nos que se empraza, un terreo clasificado no PXOM como chan urbano consolidado.

O vello depósito é unha instalación en desuso e en estado avanzado de deterioración estrutural, sendo necesaria a súa demolición polo perigo que entraña tanto para as persoas como para as zonas lindeiras, xa que esta estrutura non reúne as condicións de seguridade, salubridade e ornato legalmente esixibles.

As obras consistirán na demolición do tanque mediante unha retroescavadora de 22 metros de altura con cizalla hidráulica e coa colocación de gomas de protección cun camión guindastre. Procederase tamén ao desmonte e reposición do peche de malla metálica. Unha vez terminada a demolición, a empresa acondicionará a superficie afectada polas obras.

Segundo informou o Concello a través dun comunicado, a actuación executaraa a empresa Covsa, á que a Concellería de Xestión, Planificación Urbanística e Infraestruturas adxudicou os traballos por un importe de 13.706,28 euros. Dispón dun prazo de 15 días para executalos.