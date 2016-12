Intervención dos Bombeiros nun patio interior de Antonio Fraguas © PontevedraViva

Os bombeiros de Pontevedra tiveron que trasladarse ás 9:30 horas deste xoves 29 aos edificios de Veteris onde no piso 1º-N do número 9 de Antonio Fraguas rexistrábase un incendio nun patio interior, segundo informaban os Bombeiros do Parque de Pontevedra.

As causas do incendio, segundo os primeiros indicios, relaciónanse coa caldeira de gas e a presenza dunhas velas nunha zona onde se atopaban varios electrodomésticos como unha lavadora, roupas e outros aveños. A cera dunha das velas provocou que se picase unha tubaxe de auga, que chegou a provocar filtracións no supermercado Supercor que se atopa no baixo do edificio.

O incidente alertou os veciños e foi necesario que os bombeiros ventilaran as estancias do piso onde se rexistrou o suceso, pero non tiveron que desaloxar o edificio.

Ata o lugar desprazouse unha dotación dos Bombeiros de Pontevedra, ademais da Policía Local e unha ambulancia medicalizada que trasladaba a un centro hospitalario ás dúas persoas residentes na vivenda onde se rexistraba o incendio. Ambas se atopaban conscientes pero afectadas levemente pola presenza do fume.