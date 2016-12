O Pazo da Cultura acollerá o 4 de xaneiro a Gala de Xuntos

Gala benéfica da Asociación Down Xuntos © Asociación Down Xuntos

A Asociación Down Pontevedra "Xuntos" pon en marcha a celebración da súa tradicional Gala benéfica, que nesta ocasión alcanza xa a edición número 20. O espectáculo celebrarase o vindeiro mércores 4 de xaneiro de 2017 ás 20:30 horas, no Pazo da Cultura.

As entradas anticipadas poden adquirirse na Perfumería Tito de la Peña na rúa da Oliva, ou no local da Asociación situado na rúa Rouco número 1- 2º piso. En horas previas tamén se poderán adquirir nos despachos de billetes do propio auditorio. O prezo é de 8 euros para os adultos e de 5 euros para os nenos menores de 12 anos.

Baixo a dirección do cantante Ángel Barry, o evento converteuse nunha das iniciativas insignia que a Asociación leva a cabo para recadar fondos destinados a financiar e potenciar o Servizo de Promoción de Autonomía Persoal que comprende áreas de traballo como a Atención Temperá, Inclusión Educativa, Formación e Emprego, Vida Adulta e Independente, Área Complementaria (Expresión Corporal, Novas Tecnoloxías e de Lecer), e Área Transversal (Programa de Familias e programas de sensibilización).

Este ano a Gala tamén servirá para paliar os gastos orixinados con motivo da adquisición dun novo local para a Asociación.

Ademais dos artistas habituais, como é o caso do transformista e humorista Cristian, tamén actuará o grupo de teatro Axouxere (integrado por usuarios da Asociación), que nesta ocasión interpretarán un fragmento da obra "Alicia" e por suposto, a Orquestra Pontevedra con Ángel Barry á cabeza, "sen a súa colaboración non sería posible a realización de tal evento" destacan desde Xuntos Pontevedra.

O cartel complétase coas actuacións do cantante Iker Rodríguez, o humorista Perico Rober, a cantante gaditana Lúa María, a cantante venezolana Mary Carmen Chirinos "A muller de chocolate" e do mozo da asociación Óscar Viñas realizando interpretacións coa súa bombardino. A Gala completarase coas actuacións dalgúns de participantes galegos do último programa de "La Voz" emitido recentemente por Tele 5, como son: Jefrey Pop, Lauriska e os bailaríns brasileiros Luiciña e Jeanet.