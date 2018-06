O deporte, ferramenta poderosa para favorecer a inclusión de persoas con discapacidade

III Xornada Multideportiva Adaptada © Mónica Patxot

A Asociación Amizade converteu por terceiro ano consecutivo a céntrica Avenida Montero Ríos nunha gran pista deportiva como poderosa arma de inclusión e visibilización.

Durante a mañá do venres e tamén deste sábado organizouse a III Xornada Multideportiva Adaptada, pensada para que calquera persoa interesada (con ou sen discapacidade).

O obxectivo da iniciativa pasa por sensibilizar á cidadanía sobre a importancia da inclusión social para as persoas que sofren algún tipo de discapacidade e mostrar as dificultades coas que se atopan no seu día a día, loitando pola normalización na vida deste colectivo.

Baloncesto, tenis de mesa, tiro con arco, bádminton, boccia, slálom e outras moitas modalidades deportivas contaron co seu espazo, xestionado pola Fundación También, ofrecendo a posibilidade ademais de coñecer o material deportivo adaptado.

Durante a xornada do venres, de 10:00 a 14:00 horas, participaron nas actividades 150 nenos e nenas de diferentes escolas da cidade, mentres que o sábado estaba prevista participación á súa vez dun centenar de persoas das asociacións de COGAMI, ademais dun concerto ás 12:00 horas do cantautor Tomás Outsider.