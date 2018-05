O equipo feminino do Waterpolo Pontevedra consegue o dobrete

O equipo feminino do Club Waterpolo Pontevedra redondeou a tempada a fin de semana ao facerse co título de campión da Copa Galega Abosulta, cuxa fase final celebrouse na piscina coruñesa de INEF.

As pontevedresas logran así o dobrete, ao sumar este título ao de liga logrado recentemente.

Na Coruña, nunha competición na que participaban os catro equipos galegos de waterpolo feminino, o Pontevedra enfrontouse en semifinais o RCN Vigo, nun choque no que non se saíron ben as cosas pero no que terminaron remontando no último cuarto para facerse co triunfo (6-5).

Na final esperaba xa o CN Coruña. Aí as pontevedresas melloraron a súa imaxe e comezaron dominando cun 2-0 no primeiro parcial para despois manter a vantaxe ao longo do encontro. Chegaron a contar con catro goles de renda, pero ao final o choque pechouse no 10-7 final.

Unha boa tempada do equipo feminino do CW Pontevedra, que finaliza o ano cos títulos de Liga e Copa, con pleno de vitorias e unha positiva participación no Campionato de España Feminino de 2ª División.