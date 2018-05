Marín tamén quenta motores para o Nacional Infantil de Baloncesto

Sorteo do Campionato de España Infantil Masculino de Baloncesto © Marín Peixe Galego

O luns foi Pontevedra coa competición feminina e este martes tocoulle a Marín presentar o Campionato de España Infantil de baloncesto, no seu caso masculino.

O Colexio A Inmaculada acolleu ademais o sorteo do torneo, que se celebrará do 10 ao 16 de xuño nos pavillóns da Raña, O Sequelo e do colexio San Narciso.

En total participarán 32 equipos repartidos en oito grupos na primeira fase que quedaron repartidos da seguinte maneira: