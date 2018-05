O Nacional Infantil Feminino de Baloncesto desvela os seus grupos de competición

A Casa da Luz de Pontevedra acolleu este luns a presentación oficial do Campionato de España Infantil Feminino de Baloncesto que se celebrará na cidade por terceira vez nos últimos anos.

Asímismo realizouse o sorteo da competición, con 32 equipos participantes que encherán Pontevedra do mellor baloncesto de base nacional entre o 10 e 16 de xuño.

O ex-xogador Fernando Romay estivo presente no acto concentrando as miradas e a admiración das novas promesas do baloncesto presentes.

Unha vez celebrado o sorteo, os oito grupos de competición quedaron configurados da seguinte maneira:

Grupo A: Basket Almeda, Picken Benimaclet, Bosco Salesianos, Distrito Olímpico A.

Grupo B: Snatt's Femení Sant Adriá, 1º País Vasco, Unicaja, Celta Zorka.

Grupo G: 2º País Vasco, CB Allariz, Aranguren Multibasket, Spar Gran Canaria.

Grupo H: CB Calasanz A, UCAm Murcia A, CP La Roda, Enrique Soler A.